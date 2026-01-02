El Municipio de Quilmes informa que la Veterinaria Municipal, ubicada en la intersección de las calles Dr. Arturo Umberto Illia y Agustín Bardi, frente al Parque Lineal, en Don Bosco, la primera del distrito, continúa ofreciendo de manera gratuita sus servicios a las y los quilmeños, y lleva adelante las habituales atenciones en cirugías, castraciones, vacunación antirrábica y de zoonosis, en general.

Sobre la importancia de las castraciones, la coordinadora del sector Quirúrgico de Zoonosis, Noelia Otero, expresó: “Bajamos mucho la incidencia de los tumores de mama, y prevenimos infecciones de útero en hembras; también los embarazos no deseados, lo cual hace que no tengamos superpoblación de animales en la calle. Esto es fundamental para priorizar la tenencia responsable”.

Mientras que, la vecina Magdalena López, destacó el servicio brindado: “Pedí el turno para castrar a mi gatito y me atendieron de manera muy amable. Es muy importante esto que hacen acá para cuidar a los animalitos, que hay muchos abandonados, así que estoy muy conforme”.

En cuanto a las intervenciones de salud, se realizan en el lugar castraciones (se dan 60 turnos diarios) de lunes a viernes de 8 a 13, también por la tarde los lunes a las 13, miércoles a las 14, y jueves a las 16; la vacunación antirrábica se realiza de lunes a sábado 8 a 20, y cirugías especiales los lunes y martes con demanda espontánea. Los turnos se sacan con una semana de anticipación, aportando DNI con domicilio en Quilmes.

El lugar, que fue inaugurado en agosto por la Intendenta Municipal hoy en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, cuenta con un espacio de 600m2, dos tipos de sala de espera, 4 consultorios, 3 recepciones diferenciadas y quirófano con sala de pre y post, entre otros servicios, y se realizan castraciones, vacunación antirrábica y operaciones especiales para gatos y perros.