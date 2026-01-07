El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con el Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes, Dr. Marcelo Dragui, donde dialogó sobre acciones en conjunto para 2026.

Durante el encuentro, Balor expresó: "Me reuní con el Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes, Marcelo Dragui, para dialogar y establecer los lineamientos 2026 de acciones en conjunto".

Además, el Intendente afirmó: "Seguimos trabajando de manera articulada para dar respuestas concretas a los vecinos y vecinas, y fortalecer el acceso a la Justicia en nuestra comunidad".

De esta manera, se recalcó la decisión del Municipio de seguir acompañando, desde su rol institucional, las acciones que se llevan adelante en la ciudad para garantizar el derecho de acceso a la justicia.