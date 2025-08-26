Se llevó a cabo la instancia municipal de la disciplina Natación para personas con discapacidad (PCD) en el Complejo Municipal Los Privilegiados. Los ganadores avanzaron a la etapa regional.

El coordinador de los Juegos Bonaerenses en Berazategui, Omar Casino, explicó: “Hoy tuvimos 30 nadadores y nadadoras que participaron en distintas categorías. Cualquier persona con discapacidad puede participar de este deporte inclusivo. Los Juegos Bonaerenses permiten que puedan ejercer su derecho a la práctica deportiva, y eso es muy hermoso”.

Asimismo, expresó: “Agradecemos al intendente de Berazategui, Juan José Mussi; y a nuestra secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava, por darnos la oportunidad de tener un espacio tan lindo como Los Privilegiados para realizar un evento de esta magnitud”.

En esta edición 2025, Berazategui cuenta con 13.290 inscriptos que participan de las más de 100 disciplinas deportivas y culturales en las categorías juveniles, personas con discapacidad y trasplantadas; y personas mayores. Quienes clasificaron a la instancia regional competirán por un lugar en la final provincial que se realizará en octubre en Mar del Plata.