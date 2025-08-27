La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, supervisaron el avance de las obras de 14 cuadras de pavimentos que se desarrollan en el barrio Santa Lucía, de Quilmes Oeste, donde conversó con los vecinos y las vecinas sobre la importancia de estas tareas que fueron ejecutadas con fondos 100% municipales.

"Llegamos a Santa Lucía con el jardín, arreglamos la plaza, la avenida Santa Fe, que quedó excelente con obra hidráulica, pero nos faltaban todas estas cuadras que ahora estamos presentando para que se vea el asfalto y entonces cambiar la realidad del barrio", señaló Mayra sobre el trabajo que se está realizando.

Y remarcó: "Lo que queremos es que los vecinos y las vecinas nos acompañen para poder seguir progresando. El contexto es dificilísimo, lo sabemos todos, para las familias trabajadoras y para el Estado Municipal. Porque el Presidente de la Nación abandonó a los argentinos, y todo nos cuesta mucho. El Gobierno Nacional frenó todo, y dejó tirados a los jubilados, a las personas con discapacidad y aún peor, porque le están robando a la Agencia Nacional de Discapacidad. Porque se lo está robando Karina Milei y hay que hablar así de claro y de sencillo, nada de ser rebuscado".

"Trabajamos para poder finalizar la obra pública que Milei dejó abandonada. Entonces, todo esto hay una forma de hacerlo valer y de demostrarlo, que es el 7 de septiembre votando la lista de Fuerza Patria en todo Quilmes, en toda la provincia de Buenos Aires y también en la Argentina en el 2027, para volver a tener un gobierno nacional, un presidente o una presidenta que cuide, que abrace y que proteja a todo el pueblo argentino", subrayó.

Y afirmó: "Con Fuerza Patria vamos con Ceci Soler que es nuestra candidata, es la representación del trabajo municipal, de la comunidad organizada, del Estado eficiente, de un proyecto colectivo que comenzó en el 2019 en Quilmes y que tiene muchos años por delante, si es que la mayoría de los vecinos y vecinas así lo quieren. Así que acompañémonos para seguir progresando".

Por su parte, Soler especificó: "Estamos viendo el avance de esta obra que tenía el financiamiento del Gobierno Nacional y que fue completamente paralizada. Pero hoy, con fondos netamente municipales estamos ejecutando esta primera etapa de 14 cuadras para Santa Lucía".

En este marco, uno de los vecinos de la zona, Zacarías Amarilla, relató: "Ahora tengo el asfalto frente a mi casa, y para mí eso es progreso. Nunca la escuché prometer nada a Mayra; hace las cosas porque lo siente y porque puede, y eso me gusta. Conozco poco de política, pero me gusta cuando se actúa sin prometer".

En esa línea, otra de las vecinas, Emilda Ruiz Díaz, sostuvo. "Estoy contenta porque Mayra está haciendo todo. Acá antes se inundaba todo y el cambio rotundo fue la avenida Santa Fe, porque tenemos más cerca los colectivos que pasan y más a mano las cosas, antes salías y te embarrabas todo, ahora se están viendo bastante las cosas. A Mayra le diría que siga con las obras, que tiene apoyo de todo el barrio".

Con estos asfaltos de hormigón, con cordón cuneta y obra hidráulica, se generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los lugareños y de las lugareñas, como el correcto arribo de servicios esenciales como ambulancias, bomberos, patrulleros y el camión recolector.

Vale remarcar que también se eliminarán las zanjas y, con esto, el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, lo que contribuye al mejoramiento de los aspectos de sanidad e inundabilidad.

También participaron de la actividad el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Participación y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero; su par de Obras, Ramiro Beltrani; la directora del CIC La Paz, Verónica Medina; el concejal Ezequiel Arauz; el Defensor Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Ángel García, y la candidata a Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Eva Torres, entre otros.