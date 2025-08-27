“Saludamos la creación de un centro veterinario y esperamos la misma vocación para la construcción de un centro odontológico municipal para atención de adultos y niños en Quilmes”, sostuvieron los candidatos de SOMOS Buenos Aires Quilmes, lista que encabeza la docente Tatiana Sanabria Sicco.

El espacio adelantó que “Presentará un proyecto para impulsar la creación inmediata de un centro odontológico municipal, con capacidad de atención para niños y adultos, con especialistas y sectores destinados a la atención de personas con neurodivergencias, psicopatologías y cuadros en los que se hace muchas veces muy difícil la atención bucal”.

“Uno de los reclamos que relevamos en nuestras permanentes caminatas –señaló Sanabria Sicco- es la orfandad en materia de salud que hay en Quilmes. Hay un sistema desorganizado y desprovisto. El SAME, que supo ser un orgullo en esta Ciudad hoy duplica o triplica en tiempos a un sistema privado. Y eso no es por el personal, sino por la falta de móviles y la saturación y desorden”.

ODONTOLOGIA

“Pero lo que es realmente un agujero negro es el tema odontológico. Las obras sociales, en esta realidad desregulada de hoy, tienen sus coberturas cada vez más reducidas y el sistema público tiene a la odontología como algo más, sobresaturado y sin respuesta a la demanda”, señaló Sanabria. “Salen cada tanto con un operativo que después no deriva en seguimientos, controles y tratamientos”, agregó. “Tenemos la suerte de aun poder acudir a los servicios de atención que tienen en las universidades de Buenos Aires y La Plata y ahí atienden a muchísimos vecinos de esta zona. Pero eso representa horas y horas, largos viajes y tampoco es sin cargo.”

“Por eso, cuando lleguemos al Concejo, una de las primeras iniciativas será la de solicitar la inmediata puesta en marcha de la obra de creación de un Centro Municipal de Atención Odontológica. Estamos gastando demasiada plata en obras recreativas –y está muy bien-, pero lo esencial no está. Queremos eso”, agregó la candidata.

La lista de SOMOS Buenos Aires Quilmes se completa con Gustavo Filareti, Eyleen Viglianco y Agustín Amanquez. “Los vecinos ya nos reconocen por el rosa de nuestros afiches. Somos eso. Vecinos trabajando para vecinos en la lista 2204”, concluyó.