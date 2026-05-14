Balvanera es el barrio porteño donde más casas usurpadas fueron devueltas a sus dueños en los operativos de orden de la Ciudad para garantizar el derecho a la propiedad privada, reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos.

Ya son 780 las propiedades liberadas en poco más de dos años de gestión de Jorge Macri como Jefe de Gobierno. El promedio es de una propiedad recuperada por día hábil desde el inicio de la gestión.

Y Balvanera, que abarca las zonas de Once, Congreso y Abasto, lidera el ranking con más de un centenar de operativos realizados hasta el momento, por delante de La Boca (51), Constitución (44) Almagro (43) y Caballito (35). Luego se ubican San Cristóbal (33), Flores (33), Barracas (32) y Palermo (31).

Muchos de estos inmuebles presentaban graves problemas estructurales, conexiones irregulares a servicios públicos, situaciones de hacinamiento entre sus ocupantes, que vivían en condiciones sumamente precarias, y además eran un foco de inseguridad. En 2026 se llevan recuperadas 179 propiedades; en 2025 fueron 317; en 2024, 254 y en 2023, solo 13.

Los últimos operativos en Balvanera se hicieron en una casa de México 2184 que estuvo tomada 15 años y tiene riesgo de derrumbe. Fue desalojada por agentes de la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y Bomberos. También se hizo otro en una propiedad de dos plantas en Pasco 598: era un aguantadero donde se acumulaba chatarra y basura hasta en la terraza. Estuvo intrusada 11 años y había denuncias de vecinos por ruidos molestos y peleas frecuentes.

“Durante años en Balvanera, el caos se convirtió en la norma. Un local usurpado. Un edificio. Un hotel. Un barrio entero tomado. Lo más grave es que nos hicieron creer que era normal, convivir con el abandono. Con el miedo. Con la violencia. Por eso, en Balvanera no recuperamos solamente 100 propiedades. Recuperamos un barrio, el orden, el respeto por el trabajo, por el esfuerzo y por la propiedad privada. Recuperamos el derecho a vivir en paz”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Estuvo en México al 2100 conversando con los vecinos y con José Balatti, el dueño de una de las propiedades recuperadas. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Durante esta gestión fueron desalojados ex hoteles tomados donde se vendían drogas y se refugiaban tratantes de personas en Constitución, San Telmo y Flores. Hay propiedades recuperadas que se convirtieron en centros de inclusión familiar, como el Hotel “Sol y Luna” de Balvanera, o en comercios, como fue el caso de Fulvio Arrigoni, dueño de una popular cantina en La Boca y que, tras la restitución de un inmueble tomado, pudo ampliar su restaurante.

En otro de los predios recuperados, usurpado por más de dos décadas, en la avenida La Plata 2253, se construirá un edificio de departamentos destinado a la clase media y policías de la Ciudad. Se usarán fondos del Instituto de la Vivienda que antes se destinaban a la urbanización de villas, junto con una línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad.