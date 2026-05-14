Llegan las finales del Premier Pádel; la fiesta de los sabores de Europa y la liga de Deportes Extremos. Además, la música de Star Wars sonará en Villa Urquiza, los museos celebran su día, dos obras se suben a los escenarios porteños y el Colón ofrece conciertos para grandes y chicos.

La final del mejor pádel del mundo

El estadio Mary Terán de Weiss de Parque Roca es el escenario del Premier Pádel, el mundial que reúne a las principales figuras del circuito y que termina este fin de semana. Hay actividad todos los días hasta el domingo, la gran final. Las jornadas estarán acompañadas de shows en vivo y experiencias para el público. Entradas en https://shorturl.at/8hx8e

Buenos Aires celebra las culturas europeas

Más de 30 colectividades europeas rendirán homenaje a sus costumbres con platos típicos, artesanías, danzas, talleres y más propuestas para todas las edades. Estarán presentes las comunidades de Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Suecia y Ucrania. Serán más de sesenta stands en Av. de Mayo, entre Piedras y Bolívar. Se hará este domingo, de 12 a 18.

Vuelve la gran fiesta del skate

La Ciudad cuenta hoy con 16 skateparks públicos en distintos barrios. El de Plaza Haití (Av. Dorrego 3626) es uno de ellos, y este sábado, de 11 a 17, será el gran escenario del deporte urbano y extremo con torneos y exhibiciones de skate, parkour, breaking y básquet 3x3. La idea es impulsar su práctica y visibilizar estas disciplinas.

Eligen a los mejores bailarines de tango

Llegan las últimas instancias del Campeonato de Baile de la Ciudad, con invitados especiales como la Compañía Tango Desire y el Sexteto de Fabio Hager. Las finales serán el sábado y el domingo, ambos días a las 17, en la Usina del Arte (Caffarena 1). Los ganadores representarán a la Ciudad de Buenos Aires en el Mundial de Baile 2026. Toda la información y la reserva de entradas están disponibles en tangoba.org

La banda de Star Wars en Villa Urquiza

La Banda Sinfónica de la Ciudad desplegará, bajo la dirección de Carlos David Jaimes, un repertorio íntegramente dedicado a la música de Star Wars creada por John Williams, el cerebro detrás de la saga cinematográfica creada por George Lucas. Se hará el viernes a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entrada con reserva previa en cc25.org

La Ciudad festeja el Día de los Museos

Los Museos de la Ciudad abrirán sus puertas al público durante todo el fin de semana y el lunes para celebrar con vecinos y turistas el Día Internacional de los Museos. Habrá actividades especiales, con visitas guiadas, talleres, conciertos, proyecciones y mucho más. Toda la información se puede consultar en buenosaires.gob.ar/museos

El Rey Arturo en el Colón

Este fin de semana se presentará El Rey Arturo en el Teatro Colón (Cerrito 628). Se trata de una semiópera en la que Arturo, convertido en director de su propia troupe, invita a los chicos a sumarse a un viaje lleno de aventuras, personajes mágicos y situaciones divertidas que también nos hacen pensar sobre el amor, el mundo en que vivimos y la importancia de cuidar la naturaleza. Hay funciones el sábado a las 15 y el domingo a las 11. Las entradas se pueden sacar en teatrocolon.org.ar

El desamor, una habitación desconocida

La habitación desconocida es la nueva obra que se sube al escenario del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Aborda la radiografía de un duelo, un documental apócrifo sobre un matrimonio que se separa y que da cuenta del desarmado de lo familiar. En esa lucha por el desamor se esgrime el alma toda. Hay funciones de miércoles a domingos, a las 19.30. Entradas en complejoteatral.gob.ar

Los mejores sabores en un solo lugar

Vuelve Food Fest con más de cuarenta puestos que ofrecerán carnes, hamburguesas, pastas, pizzas, café de especialidad, gastronomía asiática, platos de mar, postres y muchísimo más. Se hará el viernes y el sábado, de 19 a 1, en La Rural (Av. Santa Fe y Av. Sarmiento).

El Colón tendrá mucho aura

El violinista ruso Maxim Vengerov se presentará en el Teatro Colón (Cerrito 628) en el marco del Ciclo Aura, que convoca a figuras internacionales consagradas para brindar conciertos en el primer coliseo porteño. Será el lunes a las 20. El programa estará compuesto por obras de Schubert, Brahms y Shostakovich. Las entradas se pueden sacar en teatrocolon.org.ar

La Feria Francesa cumple años

El Rosedal (Av. Iraola y Av. Sarmiento) recibe una nueva edición especial de la Feria Lucullus este fin de semana. La pastelería gala, quesos, platos tradicionales y producción gourmet serán protagonistas. Habrá talleres de cocina y música en vivo. Se hará de 11 a 18.30.

Eurípides en la pampa argentina

Baco Polaco sube este sábado al escenario del Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Se trata de una pieza escrita y dirigida por Mauricio Kartun, que traslada el mito, los personajes y el tema de la tragedia Las bacantes a la pampa profunda. Hay funciones los sábados y domingos a las 17. Las entradas se sacan en complejoteatral.gob.ar

La educación en el tránsito llega a Recoleta para toda la familia

El sábado de 13 a 17.30 llega una nueva edición de Mayo Amarillo con el lema En el tránsito, ver al otro es salvar vidas: la jornada ofrecerá talleres, simuladores y juegos para promover la seguridad vial en familia. También habrá clases de bicicleta, teatro y exhibiciones de colectivos históricos, buscando concientizar de forma lúdica a peatones y conductores. Se hará en Recoleta: Vicente López, entre Junín y Azcuénaga.

El Jazz, al Anfiteatro

N.B.M.V. Jazz 4tet presenta _El día después_, su último disco, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal). El cuarteto dará un recital que combina hard bop y jazz moderno con mucha interacción y exploración sonora. Se hará el domingo a las 16.