El ex goleador de Argentino de Quilmes Diego Garbaccio atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva al asumir la conducción técnica de Gaiman Fútbol Club, donde ya transita su primera experiencia al frente del plantel superior tras un año y medio integrando el cuerpo técnico de la institución.

“Estoy contento y muy agradecido a Gaiman, que me dio la posibilidad de ponerme al frente del primer equipo después de haber trabajado en las inferiores y en la reserva, y habiendo formado parte durante un año y medio del cuerpo técnico del primer equipo”, expresó Garbaccio.

El flamante entrenador destacó además el trabajo realizado en divisiones formativas, remarcando la campaña de la reserva del club. “Ahora vamos a entrar a los cuartos de final con reserva. Terminamos el torneo primeros e invictos, por suerte hicimos un lindo laburo”, señaló.

En relación con este nuevo desafío, Garbaccio sostuvo que afrontará los próximos compromisos con tranquilidad y expectativa. “Contento por la posibilidad de que me den la confianza de ponerme al frente de la primera y estos cuatro partidos que quedan vamos a intentar hacer un buen papel, trabajar y ver cómo afrontamos el semestre que viene”, indicó.

Al mismo tiempo, el exdelantero reconoció que continúa atento al fútbol de otras categorías del país y mantiene intacto el vínculo sentimental con Argentino de Quilmes, club donde logró un ascenso en 1993.

“Estoy viendo Federal A, la B Metropolitana, sigo mucho a Argentino de Quilmes, mi club de nacimiento, donde tuve la suerte de ascender de categoría en el año 93”, recordó.

Finalmente, Garbaccio dejó abierta la puerta a un sueño: “Tengo la ilusión intacta, de que por ahí, en algún momento, me llegue la posibilidad de dirigir al Mate”.