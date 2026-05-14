A través de convenios con municipios y el Ministerio de Seguridad y la Federación Argentina de Remiseros, la nueva aplicación busca formalizar el sector de remises, conectando los vehículos a los centros de monitoreo y garantizando el cumplimiento de los convenios colectivos.

En un escenario marcado por el avance de las plataformas digitales de transporte, surge Remmy, una aplicación de origen nacional que busca marcar un precedente: competir contra las empresas transnacionales pero operando estrictamente dentro de la legalidad y la seguridad pública.

El proyecto, que ya se encuentra en etapa de articulación con la Federación Argentina de Remiseros y distintas instituciones de seguridad, tiene como eje central la firma de acuerdos estratégicos con los gobiernos municipales y provinciales. El objetivo es que cada vehículo que opere bajo esta plataforma esté integrado a los Centros de Monitoreo (COM) locales, brindando una "garantía oficial" que hoy el transporte informal no posee.

Legalidad y anclaje territorial

A diferencia de aplicaciones como Uber o DiDi, Remi no funcionará de forma independiente a las normativas locales. Según explicaron los impulsores de la iniciativa, la aplicación se instalará en cada distrito a través de una Agencia de Remis habilitada, respetando las ordenanzas municipales vigentes y el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

"Nuestra idea es que los vehículos estén habilitados y los trabajadores registrados. Queremos llevarle tranquilidad a los pasajeros y que sepan que los autos de Remi cuentan con la seguridad de las instituciones que nos cuidan", destacaron fuentes vinculadas al proyecto.

El diferencial: Seguridad monitoreada

Uno de los puntos más ambiciosos del plan es la conexión directa con el Ministerio de Seguridad y las policías locales. Al estar vinculados a las redes de monitoreo oficial, los trabajadores contarán con un respaldo inmediato ante cualquier emergencia, mientras que el Estado podrá tener trazabilidad real de los vehículos que circulan prestando servicio.

Guerra contra la "ilegalidad trasnacional"

La propuesta surge como una respuesta directa a la proliferación de servicios no regulados. Desde el sector remarcan que las aplicaciones extranjeras operan con autos particulares sin fiscalización y trabajadores que carecen de registro oficial.

Con el despliegue de Remmy, se busca que las agencias locales que decidan adherirse puedan modernizar su servicio sin perder su esencia:

* Vehículos fiscalizados: Solo autos con habilitación municipal.

* Trabajadores con derechos: Cumplimiento de los marcos laborales vigentes.

* Seguridad Pública: Conexión tecnológica con las fuerzas de seguridad.

Se espera que en las próximas semanas se inicien las primeras firmas de convenios en distintos distritos de la provincia, comenzando una nueva etapa para el transporte de pasajeros en la región.

Puntos clave de la iniciativa:

* Origen: Aplicación 100% argentina.

* Base Operativa: Se instala en agencias físicas habilitadas de cada municipio.

* Seguridad: Vinculación directa con los Centros de Monitoreo locales y provinciales.

* Competencia: Busca desplazar a las apps ilegales mediante un servicio regulado y seguro.