El Municipio de Quilmes informa que finalizó la construcción de 21 nuevos pavimentos en los barrios 1º de Mayo y Monteverde de San Francisco Solano que se llevó a cabo con financiamiento 100% comunal, mejorando notablemente las condiciones de habitabilidad. La intendenta interina, Eva Mieri, recorrió la zona, donde también se realizó un operativo de embellecimiento, y dialogó con vecinos y vecinas.

“Es una intervención fundamental para seguir mejorando la conectividad, la circulación y el día a día de vecinos y vecinas de la zona”, expresó Eva, quien estuvo acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García y el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani.

Y agregó: “Después de tantos años de calles de tierra, anegamientos y dificultades para transitar, ver hoy a chicos jugando, vecinos caminando más tranquilos y familias contando con orgullo cómo cambió el barrio es una muestra de todo lo que se puede transformar cuando hay un Estado eficiente y cercano que escucha y se compromete”.

Por su parte, Beltrani destacó que “esta obra se realizó íntegramente con fondos municipales, con el dinero que cada vecino y vecina del distrito paga de sus tasas municipales para que finalmente la Comuna lo devuelva a su gente en obras de infraestructura”.

El proyecto correspondió a la ampliación de la obra realizada en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, que consistió en 14 cuadras pavimentadas, a las que luego se le sumaron 7 más. El proyecto también previó la construcción de sumideros, cañerías de enlace, cámaras de inspección y empalme y readecuación de cámaras de enlace entre los conductos nuevos y los existentes.

Varios vecinos recibieron con alegría la llegada del pavimento al barrio. Pedro Zapata, uno de ellos comentó: “Siempre esperábamos el asfalto y después de tantos años vino. Esto cambia el aspecto del barrio. El sentimiento es muy bueno, ahora para poder transitar, poder salir o que entre una ambulancia es todo más fácil”.

Durante la jornada se desarrolló un operativo de embellecimiento de la zona a cargo del área de Servicios Públicos. El mismo contó con la colocación de 10 reductores de velocidad solicitados por los lugareños; trabajos de limpieza y desmalezado; pintura de cordones en las ochavas de amarillo vial, y reparación de luminarias. Sebastián García, secretario del área, comentó: “Me parece importante destacar el trabajo mancomunado que estamos llevando adelante, que tiene que ver con hablar con el vecino, tomar nota, planificar y luego hacer”.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, su par de la Regional Oeste, Marcelo Delgado y de la Base Operativa de San Francisco Solano, Matías Cejas, así como también el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez y el concejal Ramón Arce y su par Florencia Hernández.