Doce horas después del feroz golpe comando a dos casas de Puerto Nizuc, el concorcio del barrio orivado emitió un comunicado a sis vecinos desentendiendose del tema.

Fuentes de la investigación le señalaron a este medio que dio a conocer el asunto, que desde hace tiempo hay mucho malestar entre vecinos por temas ligados a los controles del barrio. Ahora se pud0 observar que la reja perimetral fue cortada, sIn que se activara absolutamentye ningún sistema de alarma ni luces. Así manera ingresaron como "pancho por su casa" los 7 delincuentes a llevar adelante el golpe comando.

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CARTA DEL BARRIO

Estimados Vecinos

Queremos informarles que durante la madrugada del día 18 de marzo se registró un hecho delictivo puntual que afectó a dos viviendas del barrio propiedad de la misma familia, el cual se encuentra actualmente bajo investigación policial.

Ante esta situación, el personal de seguridad actuó de inmediato, dando aviso a las autoridades competentes y acompañando a los vecinos involucrados. En el lugar trabajaron la policía jurisdiccional y personal de pericias, quienes continúan llevando adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

En paralelo, desde la administración y el área de seguridad del barrio se están revisando y reforzando los protocolos preventivos, especialmente en los sectores perimetrales, manteniendo además un contacto permanente con las autoridades.

Agradecemos la colaboración y comprensión de todos los vecinos. Cualquier novedad relevante será comunicada por los canales habituales.

Equipo Puerto Nizuc.