El gráfico y el estudio de de Trespuntozero es contundente y le pone números precisos a un análisis que muestra que hoy para la gente está crisis es culpa de Javier Milei, y no de gestiones pasadas. Esto se trataría de un cambio de paradigma

Ese 63,6% que responsabiliza directamente a las políticas de Javier Milei marca un quiebre drástico en la narrativa política argentina.

Aquí hay tres puntos clave para entender por qué esto es, efectivamente, un cambio de paradigma:

1. El fin de la “Herencia” como escudo

Hasta hace unos meses, la responsabilidad solía estar repartida casi en partes iguales entre el gobierno entrante y el saliente. Según este gráfico:

* Gestión Milei: 63,6%

* Gestión CFK + Alberto Fernández: 28,9% (sumados)

Esto indica que el argumento de los “70 años” o la “herencia recibida” ya no penetra en la mayoría. La sociedad ha decidido que el presente es responsabilidad exclusiva del que hoy tiene el poder.

2. La desarticulación del enemigo externo

Es notable cómo otros “culpables” históricos han desaparecido del radar social en esta encuesta:

* Mauricio Macri: 0,6%

* El FMI: 0,5%

* Los empresarios: 0,9%

Esto sugiere que la gente ya no busca culpables en las sombras o en el pasado remoto; el foco está puesto 100% en la gestión económica actual.

3. El impacto del “Shock”

Cuando un gobierno aplica medidas de shock tan profundas, asume un riesgo proporcional: si sale bien, el mérito es suyo; si sale mal (o se percibe mal), la culpa es suya. Ese 63,6% refleja que el “ajuste” ha dejado de ser una abstracción teórica para convertirse en una vivencia cotidiana que el ciudadano asocia directamente con la Casa Rosada.