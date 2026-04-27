Un grave episodio tuvo lugar este domingo por la tarde en el centro de Quilmes, cuando una de las paredes laterales del local bailable Santa Cruz colapsó por completo a raíz de los fuertes vientos. A pesar de la magnitud del desmoronamiento, no se registraron heridos, ya que en ese momento no había personas transitando por la zona.

Crónica de un final anunciado

El hecho no tomó por sorpresa a los residentes del barrio, como dieron, ya que según algunos testimonios, el estado de la estructura ya era motivo de preocupación y denuncias desde hacía varios meses. Los vecinos aseguran haber advertido en reiteradas oportunidades sobre el deterioro del muro, señalando que el derrumbe era "inminente".

Sin víctimas por milagro

La fortuna jugó un papel clave: al producirse el incidente en un horario de escaso movimiento y sin actividad dentro del establecimiento, se evitó lo que pudo haber sido una tragedia. Tras el estallido de la pared, personal de seguridad y emergencias se hizo presente para perimetrar el área y evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos en el resto del edificio.

Video de @lopezthiagx