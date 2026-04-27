Tras finalizar la inscripción de candidatos en el Colegio de Abogados de Quilmes, dos son las listas que competirán en la elección del próximo 5 de Mayo: La emblemática Lista Verde que encabeza su actual presidente Bienvenido Rodríguez Basalo, y que tene todads las chances de quedarse con todo, y “Unidos por la Colegiación”, encabezada por la abogada Florencia Pécora.