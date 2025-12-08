Mayra Mendoza participó de numerosas actividades este fin de semana a horas de tomar posesión a su banca de Diputada Bonaerense, por la que el HCD otorgó días atrás una licencia por un año.

Durante el fin de semana, Mayra entregó un subsidio al Quilmes Atlético Club para el recambio a luminarias led del Estadio Centenario. Allí y junto a las autoridades, señaló: "En el marco de fortalecimiento a los clubes de nuestra ciudad entregamos un acompañamiento económico al Quilmes AC destinado a la mejora integral de la iluminación del estadio, una mejora necesaria para cumplir con los requerimientos de AFA y mejorar la actividad deportiva".

Anteriormente, participó del acto de inicio de una nueva temporada del programa "Playas Limpias", donde dijo que "este es un operativo comunitario que pone en movimiento al Municipio, a vecinos, vecinas, comerciantes e instituciones para mantener cuidada nuestra ribera durante todo el verano. Con equipos de Higiene Urbana, maquinaria específica, recicladores, Embajadores Verdes y los scouts de La Ribera, realizamos una intervención integral para que este lugar emblemático siga siendo un punto de encuentro limpio y disfrutable para todas las familias".

Espacio donde presentó el lanzamiento del programa "Guardavidas en la Ribera", iniciativa que tiene como objetivo garantizar la seguridad para los vecinos y vecinas durante esta temporada en la costa local.

"Esta es una iniciativa que refuerza el cuidado y la prevención durante el verano con nuevo equipamiento y un grupo de 54 guardavidas que van a acompañar a las familias que disfrutan este espacio tan querido por nuestra ciudad. De acá a marzo arranca la temporada fuerte, sobre todo los fines de semana. Ahora con el primer feriado van a venir muchos vecinos. Haremos todo lo posible para que se disfrute la ribera sin dificultades. La costa de Quilmes es un balneario popular y lo va a seguir siendo", señaló Mayra, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.