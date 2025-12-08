Juraron los concejales electos que cumplirán mandato hasta 2029.

En una sesión que estuvo cargada de emociones familiares, juraron por Fuerza Patria Cecilia Soler (continúa al frente de Obras Públicas), Sebastián García (permanece en Servicios Públicos), Florencia Báez Brezovec, Nicolás Mellino, Claudia Cámpora, Ramón Arce, Berinece Latorre De Caro, Pedro Gómez, Mari Luz Mendoza, Gabriel Fiori y Eva Torres.

También juraron los concejales libertarios Osvaldo Rolón; Leonardo Goria; y Sabrina Robles Morguen.

El cuerpo quedará constituido por Eva Mieri (quien asumirá la intendencia en reemplazo de Mayra Mendoza) Ezequiel Arauz, Gabriel Ibarra, Florencia Hernández, Elsa Jara y María Lorena Aguirre (quien reemplaza a Mieri). Ariel Burtoli, electo en esa misma lista, conformó luego un unibloque.

Y los libertarios Ricardo Rij y Estefanía Albasetti. El bloque de la UCR, compuesto por las concejales Marcela Gago y Daniela Ferreyra. del PRO Diego Buffone y Lucas Araujo.

Nuevas Autoridades

Presidente: Berinece Latorre De Caro

Vice 1era: Karina Jara

Vice 2da: Osvaldo Rolon

Secretario Legislativo: Edith Llanos

Secretario Administrativo: Nicolás Enguel