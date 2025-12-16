“Recorrimos las obras de la EP Nº 35 y de la ES Nº 78, donde además, gracias al subsidio entregado en el marco del programa municipal Quilmes Coopera, pudieron llevar adelante el proyecto ‘Incluimos nuestros talentos’, sumando materiales artísticos, musicales y deportivos para que los pibes y las pibas puedan aprender y expresarse con mejores herramientas. Todo esto es parte de una decisión política clara: seguir fortaleciendo la escuela pública con hechos concretos, como nos encomendó nuestra compañera Mayra Mendoza, porque creemos en una educación que incluya, abrace y construya futuro”, sostuvo Mieri, que fue acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Las obras, que se están llevando adelante desde el Municipio, refieren a la remodelación interna y redistribución de cuatro dependencias en la Escuela Secundaria Nº 78, donde se pudo ubicar la biblioteca, cocina, el equipo de orientación y la dirección distintos espacios; y la reparación del techo de la Escuela Primaria Nº 35, donde a su vez durante el año pasado se inauguró el comedor.

Por su parte, Iris Ruiz Cuevas, directora de la ES Nº 78, expresó su alegría por la obra: “Estamos contentos de esta obra del Municipio y agradecidos porque los chicos están muy felices. Siento que es como que esto que hace Eva es la continuidad de lo que hizo Mayra en su momento en la escuela”.

En tanto, Cecilia Pérez, directora de la EP Nº 35, aseveró: “El comedor se hizo el año pasado y este año tenemos los arreglos del techo que era lo que nos faltaba, y era necesario para nuestra comunidad, porque ahora los chicos pueden recibir un plato de comida todos los días. Así que tener esto nuevo es una bendición, y estamos muy agradecidos con el Municipio de Quilmes”.

A su vez, a través del programa “Quilmes Coopera”, la Escuela Primaria Nº 35 ha podido llevar adelante su proyecto “Incluimos nuestros Talentos”, en el que busca brindar oportunidades de aprendizaje a estudiantes mediante acceso a experiencias expresivas, artísticas, corporales y deportivas. En ese marco, adquirieron materiales como consola, micrófono, teclado, melódica, güira, bombo y material deportivo como pelotas de fútbol, básquet y vóley, aros y colchonetas.

Ya son más de 100 escuelas en el distrito que recibieron, a través de sus cooperadoras, el financiamiento para concretar proyectos de clubes de ciencia, salas multimedia, ludotecas, material para desarrollo deportivo, musical, entre otros proyectos.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; el director general de Educación, Leonardo Casazza; el subsecretario de Servicio Alimentairo y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; el director de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli; el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Lappano; la jefa Distrital, Florencia Elvino, y el jefe Regional, Pablo Vinuesa.