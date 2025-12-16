La vicegobernadora formalizó su dimisión antes de jurar, confirmando que su postulación fue "testimonial" y asegurando su continuidad como presidenta de la Cámara Alta en medio de las disputas por las nuevas autoridades.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, formalizó este martes su renuncia indeclinable a la banca de diputada provincial que había obtenido como cabeza de lista de Fuerza Patria por la Tercera Sección Electoral.

La decisión fue comunicada mediante una nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados en la víspera de la sesión donde debía prestar juramento. De esta manera, Magario evitó asumir el cargo y confirmó su continuidad al frente del Senado provincial como vicegobernadora.

La movida confirma el carácter testimonial de su candidatura en las elecciones de septiembre: una estrategia utilizada para traccionar votos en la sección electoral más grande del conurbano, sin la intención final de ocupar el puesto.

* Reemplazo: La banca de Magario será ocupada de forma definitiva por Silvina Nardini, quien sigue en la lista de la Tercera sección.

* Precedente: Esta acción replica la estrategia utilizada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, electo senador provincial por la Primera sección, quien sí llegó a jurar, pero solicitó licencia inmediata para mantenerse en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

La permanencia de Magario en su cargo se da en un momento político crucial, marcado por la disputa interna dentro del oficialismo por la definición de las autoridades del Senado bonaerense. Su continuidad es fundamental para el reordenamiento de fuerzas de cara al nuevo período legislativo.