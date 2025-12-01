Edesur instaló un “Banco Rojo” en su oficina central, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a reflexionar y actuar frente a todas las formas de violencia de género.

La iniciativa forma parte del proyecto “Panchine Rosse” nacido en Italia en 2014 y replicado luego en todo el mundo para concientizar sobre esta problemática. En Argentina son cientos los bancos que ocupan lugares públicos y privados como parte de una campaña de sensibilización y memoria.

Como parte de ese camino se colocó un “Banco Rojo” en el ingreso a las oficinas centrales ubicadas en la calle San José en CABA, símbolo que nos recuerda la importancia de mantener visible esta problemática y de seguir impulsando una cultura basada en la prevención, la escucha y el respeto.

Edesur promueve espacios de trabajo libres de violencia, acoso y discriminación, respaldados por nuestras políticas de ética, derechos humanos, diversidad e inclusión.

El 25 de noviembre fue una nueva oportunidad para reafirmar que la transición energética también es social: un compromiso cotidiano para promover igualdad, responsabilidad y una convivencia libre de violencias.