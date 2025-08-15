El Juzgado de Garantías N° 6 de Florencio Varela ha decidido elevar a juicio oral la causa por presunta estafa contra los administradores de la conocida "Feria Senzabello". Los imputados, Héctor Julio Faldetta, Marcelo Alberto Pérez y Diego Javier De la Moneda, son acusados de impedir que un grupo de 58 comerciantes accedieran a sus puestos y de retener su mercadería.

La Fiscalía, adelantó DataJudicial, sostiene que los administradores, en lugar de permitir el ingreso de los puesteros que pagaban su alquiler, usaron un "aforo" para hacer ingresar nuevos comerciantes. Este accionar se enmarca en el delito de "defraudación por desbaratamiento de derechos acordados".

Las defensas de los acusados argumentaron que las restricciones se debieron a la pandemia de COVID-19 y que los comerciantes no habían pagado el alquiler. Sin embargo, el juez Diego Carlos Agüero rechazó estos argumentos, considerando que hay suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Además, destacó que los imputados desobedecieron órdenes judiciales previas para devolver la mercadería a los afectados.

Ahora, un Tribunal Oral en lo Criminal determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados en un juicio público.