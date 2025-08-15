El Polo Social y Productivo Pedro Coria sigue creciendo, ahora en Moreno "para fortalecer el trabajo comunitario". En el Barrio La Perla, fueron recibidos por el referente local Diego Roberto Rodríguez. La agrupación destacó el arduo trabajo territorial que los compañeros y compañeras de la zona llevan a cabo, desarrollando múltiples actividades para la comunidad.

La visita, que tuvo como objetivo "coincidir, organizarnos y seguir militando", se desarrolló en un ambiente de hermandad. En un gesto simbólico, los anfitriones encendieron un fuego, que los miembros del movimiento interpretaron como un "reflejo de los olvidados" y de las "luchas compartidas y las batallas libradas".

"Espérennos siempre prendiendo el fuego que no hacen más que hacernos sentir orgullos de pertenecer a este Movimiento que lamentablemente para algunos es como el fuego... ¡Imparable!", expresó Maximiliano Coria.

El encuentro contó con la participación también de Andrea Duarte. "La visita en el barrio La Perla busca afianzar los lazos y la coordinación entre los distintos referentes del Movimiento Social", añadieron.