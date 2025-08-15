El Defensor del Pueblo Adjunto y responsable del Observatorio de Adicciones de ese organismo, Walter Martello, advirtió sobre el crecimiento alarmante de la adicción a los cigarrillos electrónicos entre niños y adolescentes, a pesar de estar prohibidos en el país.

Datos preocupantes del informe del Observatorio:

❌ El 25% de los jóvenes de 12 y 13 años ya probaron un vapeador.

La edad de inicio está bajando. El 11.2% de ese grupo lo usó en el último mes.

⚠️ El 47.7% de los jóvenes estaría dispuesto a probarlos.

La estrategia detrás de la adicción

Martello explicó que la industria usa sabores como chocolate y frutas, envases llamativos y publicidad con influencers para atraer a los adolescentes. En este contexto, se destaca la estrategia de la tabacalera Philip Morris International (PMI), que ha declarado su intención de “diseñar un futuro sin humo” y “reemplazar a los cigarrillos con productos alternativos”. PMI asegura que estos productos son una opción “mucho mejor que seguir fumando”, aunque reconoce que no están “libres de riesgo”. Martello cuestiona este enfoque, advirtiendo que las mismas tabacaleras que negaron los efectos del cigarrillo durante décadas, ahora presentan sus "versiones modernas" como si fueran saludables

Desinformación en aumento

Un dato clave del informe es la percepción errónea de los jóvenes:

*️⃣ El 41.8% cree que el vapeo es menos dañino que el cigarrillo tradicional.

*️⃣ Casi el 40% no sabe si es más o menos perjudicial.

La OMS ya advirtió que estos dispositivos pueden normalizar el acto de fumar entre los jóvenes.

Para más información https://www.defensorba.org.ar/contenido/vapear-no-es-un-juego-una-adiccion-que-crece-entre-adolescentes