A partir del próximo lunes 18, hasta el sábado 23 de agosto, Lanús Gobierno instalará los operativos Ambiente Sí en nuevos puntos, para que más vecinos y vecinas puedan llevar sus materiales reutilizables.

A continuación, los días y horarios de los operativos:

Lunes 18 de agosto, de 10 a 13 hs.

Plaza Mariano Moreno (Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

Plaza Alajarín (Cnel. Rauch 3520, Remedios de Escalada) .

Martes 19 de agosto, de 10 a 13 hs.

Plaza Villa Obrera (Eva Perón 2450, Lanús Este).

Plaza Triángulo Almafuerte (Eva Perón y Av. Gral. Pinto, Monte Chingolo).

Miércoles 20 de agosto, de 10 a 13 hs.

Barrio Obrero (Chaco y Cnel. Murguiondo, Valentín Alsina).

Plaza Constitución (Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

Plaza Arias (Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste).

Jueves 21 de agosto, de 10 a 13 hs.

Plaza Sarmiento (Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).

Plaza Ricardo Rojas (Bustamente 900, Gerli).

Viernes 22 de agosto, de 10 a 13 hs.

Plaza San Martín (Santiago Plaul 1953, Lanús Oeste)

Plaza Capitán de Los Andes (Av. Hipólito Yrigoyen 3863, Lanús Oeste)

Sábado 23 de agosto, de 10 a 17 hs.

Plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada)

Solo se recibirán residuos limpios y secos compuestos por vidrios enteros, cartón, papel, metal y plástico, así como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En cada punto se entregarán semillas de temporada.