El intendente, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron Lanús Este para supervisar las obras del Plan de Pavimentación que lleva adelante Lanús Gobierno. Durante su paso por las obras, aprovecharon para observar los avances y dialogaron con vecinos y vecinas sobre cómo impactan estas mejoras en la circulación diaria.

Vale destacar que esta política pública, que es financiada íntegramente con fondos municipales, ya concretó más de 1.350 intervenciones de bacheo y la pavimentación de 360 cuadras completas. De este modo, Lanús Gobierno continúa demostrando su compromiso con la seguridad vial, reforzando la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de las y los lanusenses.