Lanús Gobierno desarrollará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! desde el martes 9 y hasta el viernes 12 de diciembre, de 10 a 13, en diferentes espacios públicos del distrito para que los vecinos y las vecinas dispongan de lugares de cercanía para dejar sus residuos reciclables.

El martes 9 habrá postas en la plaza Villa Obrera (Eva Perón Nº 2450, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida Gral. Pinto N° 4700, Monte Chingolo); mientras que el miércoles 10 las jornadas se harán en el barrio Obrero (Chaco y Cnel. Murguiondo, Valentín Alsina) y en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

El jueves 11 se llevará adelante en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). En tanto que el viernes 12 se realizarán en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1953, Lanús Oeste) y Capitán de Los Andes (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863, Lanús Oeste).

A su vez, el sábado 13 de 10 a 17, el punto de reciclaje estará ubicado en la Plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada).

En cada uno de los citados lugares, se aceptarán desechos limpios y secos como vidrio entero, cartón, papel, metal y plástico, y también se recepcionarán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs). Asimismo, quienes lo soliciten podrán recibir semillas de temporada.

En caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.