La concentración será el martes 12 de mayo en la sede España de la Universidad Nacional de Avellaneda. Reclaman presupuesto y financiamiento para las universidades públicas

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) convocó a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública y del presupuesto de financiamiento universitario. La jornada comenzará con una “carteleada y mateada” en la sede España de la UNDAV, ubicada en Avellaneda Centro. Luego, a las 12 horas, se llevará adelante la concentración de estudiantes, docentes y no docentes, mientras que a las 13 horas se realizará una foto grupal antes de la salida de la movilización.

Desde la organización remarcaron que la convocatoria busca visibilizar la preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y reclamar políticas de financiamiento que garanticen el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.

La movilización se enmarca en una serie de protestas universitarias que vienen desarrollándose en distintos puntos del país frente al ajuste presupuestario y el deterioro de las condiciones de cursada, investigación y trabajo en las universidades nacionales. “Las universidades no deben ser variables económicas para el gobierno nacional. Sin presupuesto, las universidades no funcionan”, expresaron desde la convocatoria.

Además, remarcaron que la movilización busca defender el acceso a la educación pública y garantizar la continuidad de las universidades “para que sigan siendo de todos y todas”. “Este 12 de mayo salimos a la calle para defender nuestra universidad. Sumate. Organizate. Movilizá”, concluye el comunicado difundido por Somos Undav.

El punto de encuentro será a las 10 de la mañana en la sede España de la UNDAV, ubicada en España 350, Avellaneda.

Maite Vila, estudiante de Lic. en Periodismo de UNDAV