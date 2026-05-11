El Centro de Jubilados y Pensionados Jubileo festejó sus 28 años con un encuentro en la institución. Allí estuvo el intendente de Berazategui, Carlos Balor, quien les entregó un subsidio. Pero no fue el único festejo del que participó el Intendente.

"Siempre que nos invitan a un Centro de Jubilados nos ponemos muy contentos. El Dr. Juan José Mussi generó un microclima de amor, de ida y vuelta con los jubilados; y nosotros, su equipo, vamos a seguir ese mismo camino. Vamos a estar siempre de su lado, por eso necesitamos que nos sigan apoyando", expresó Balor.

Por su parte, la presidenta de Jubileo -Lidia Bikadorow- afirmó: "Estamos muy halagados de contar con la visita de nuestro intendente, Carlos Balor. Él, como hacía siempre Juan José Mussi, nos acompaña".

Los subsidios forman parte de los programas de entrega de aportes económicos a entidades intermedias, dispuestos con el objetivo de contribuir al desarrollo de las instituciones de Berazategui.

75 Aniversario de la EP 15 "Guillermo E. Hudson"

La Escuela Primaria N° 15 "Guillermo E. Hudson" celebró su 75° aniversario con un gran evento al aire libre, del que participó el intendente Balor, junto a la comunidad educativa y las familias.

En ese marco, el Intendente descubrió una placa alusiva y obsequió un televisor LED de 50 pulgadas a la institución. Además, entregó a su director, Gustavo Gerez, la copia de la Ordenanza que declaró de Interés Municipal al festejo.

Durante el acto, Carlos Balor expresó: "Es una enorme alegría celebrar los 75 años de esta querida escuela, que creció junto a la comunidad desde sus inicios en 1951. Reconocemos a todos los que formaron parte de su historia y la convirtieron en una institución fundamental para Berazategui. Desde el Municipio vamos a seguir acompañando y fortaleciendo la educación pública, tal como nos enseñó el Dr. Juan José Mussi, cuyo legado nos guía para continuar trabajando con compromiso y cercanía junto a toda la comunidad educativa".

Por su parte, Gustavo Gerez destacó: "Conmemorar el 75° aniversario de nuestra escuela es reconocer una historia construida por generaciones de docentes, estudiantes, familias y exalumnos que dejaron su huella en esta institución. Este camino es fruto del compromiso colectivo y del trabajo cotidiano de toda la comunidad educativa, acompañado por la Municipalidad de Berazategui. Miramos este cumpleaños con gratitud por lo vivido y con la responsabilidad de seguir construyendo una escuela inclusiva, que enseñe, acompañe y deje huella en cada uno de sus estudiantes".

A su vez, la inspectora jefa distrital, Gladys Ramírez, resaltó: "Festejamos los 75 años de nuestra querida escuela, una historia construida por generaciones de docentes, auxiliares, familias y estudiantes, que la convirtieron en un pilar de la comunidad. A lo largo del tiempo, acompañó el crecimiento del barrio formando a vecinos y vecinas en cada etapa de sus vidas. En ese camino, se sostiene una convicción que no cambia: el acompañamiento y la defensa de la educación pública, reflejada hoy en la presencia del intendente Carlos Balor y en la continuidad del legado del Dr. Juan José Mussi, con el compromiso de toda la comunidad educativa".

Como parte de la celebración, se realizaron números artísticos y musicales a cargo de los y las estudiantes, junto con reconocimientos y homenajes a exdocentes y otras personalidades que formaron parte de la historia de la institución.

Balor visitó el Centro de Jubilados Juan María Gutiérrez

El intendente compartió un almuerzo con los integrantes del Centro de Jubilados Juan María Gutiérrez, en el marco de los encuentros mensuales que se realizan en la institución.

"Muchas gracias por la invitación. Desde la Municipalidad de Berazategui estamos al lado de los Centros y vamos a seguir haciéndolo. Somos el equipo del Dr. Juan José Mussi y tenemos que cumplir con su legado. Por eso, seguiremos trabajando por nuestra Patria Chica".

En tanto, el presidente de la entidad, Pascual Faccenda, expresó: "Estamos muy contentos de contar con la presencia del intendente Carlos Balor. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad porque siempre está a nuestra disposición".