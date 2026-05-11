El intendente de Lanús, Julián Álvarez, visitó a su par de Ezeiza, Gastón Granados, con quien firmó un convenio marco de cooperación institucional para fortalecer el trabajo en materia de seguridad ciudadana, prevención de violencias, delitos, conflictos y cuidado integral de las comunidades que la gestión municipal concreta a diario en el distrito. El mismo apunta a promover políticas públicas coordinadas, compartir experiencias de gestión y ampliar las herramientas de intervención territorial ante problemáticas comunes.

“El Municipio de Ezeiza es un modelo a seguir en términos tecnológicos y operativos, por eso fue muy enriquecedor recorrer su Centro de Atención en Seguridad al Vecino y su Centro de Logística. En el marco de nuestro Plan de Seguridad 2026/2027, este convenio nos permitirá avanzar en la profesionalización de nuestro sistema de prevención. Seguimos trabajando para construir una Lanús más Segura”, indicó Álvarez.

Por su parte, Granados sostuvo: “Hoy recibimos la visita del intendente de Lanús, Julián Álvarez, donde le pudimos mostrar un poco el sistema de seguridad que implementamos en Ezeiza y todas las políticas en materia de seguridad que estamos llevando adelante hace muchos años, entendiendo la dedicación que le ha puesto Julián a lo largo de su gestión, con la compra de nuevos patrulleros, con la adquisición de cámaras, con mucha tecnología para la prevención y para que los vecinos de Lanús vivan cada vez más tranquilos”.

Este convenio permitirá articular acciones entre Lanús y Ezeiza mediante el intercambio de recursos, información y capacidades institucionales vinculadas al abordaje de conflictos, la prevención comunitaria y la construcción de entornos más seguros para las vecinas y los vecinos. Ambos municipios podrán desarrollar estrategias conjuntas, impulsar instancias de formación para equipos locales e intercambiar buenas prácticas destinadas a mejorar la respuesta del Estado ante situaciones vinculadas a la seguridad y la convivencia ciudadana.

A su vez, también contempla la cooperación en herramientas de planificación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, con una mirada puesta en la proximidad, la participación comunitaria y la coordinación entre gobiernos locales.

También participaron de la recorrida: los secretarios de Seguridad de Lanús y de Ezeiza, Sebastián Castillo y Hugo Matzkin respectivamente.