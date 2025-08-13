El próximo fin de semana, Lanús Gobierno brindará dos nuevas jornadas consecutivas de la Feria de la Economía Social y Popular Hecho en Lanús de 14 a 18 horas. Tené en cuenta que la actividad se suspende por lluvia.

Al respecto, el sábado 16 de agosto, la propuesta podrá encontrarse en la Plaza Villa Obrera (Eva Perón 2400, Lanús Este) mientras que, el domingo 17, estará disponible en el Centro Cultural Leonardo Favio (Avenida 25 de Mayo 131, Lanús Oeste).

En ambas actividades, las y los vecinos podrán conseguir productos artesanales elaborados por las y los emprendedores locales a precios populares. También, habrá interesantes ofertas en los rubros indumentaria, bijouterie y gastronomía.

Hecho en Lanús forma parte de las medidas impulsadas por el Municipio para reactivar la economía local. Desde su lanzamiento en mayo de 2024, el mercado a cielo abierto se traslada a diferentes sitios de la comuna para que toda la ciudadanía pueda beneficiarse de esta propuesta.

Las y los feriantes que quieran formar parte de esta propuesta pueden anotarse en el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Social y Popular de Lanús. La inscripción se realiza por medio de la página web www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.