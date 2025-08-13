La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, inauguraron este miércoles junto a funcionarios y vecinos, la puesta en valor integral de la plazoleta Héctor Cámpora, ubicada en avenida 12 de Octubre y Húsares, en Quilmes Oeste, ejecutada con fondos 100% comunales.

“Este lugar tiene el nombre de quien representó la lealtad, no sólo a una persona, como lo fue Cámpora con Perón, sino también, a las ideas y a mejorar la vida de nuestra población. Así que es un mediodía de alegría porque tenemos este nuevo espacio público renovado para nuestros vecinos de Quilmes Oeste”, sostuvo Mayra, luego de descubrir una placa conmemorativa.

Y destacó: “El proyecto de trabajo del Municipio de Quilmes va a estar representado este 7 de septiembre en Ceci Soler, en la boleta de Fuerza Patria, que es la que tiene la bandera argentina, que es lo que nos une y nos representa. Queremos estar organizados para defender a la Argentina”.

“Es muy importante seguir convocando a la participación, a involucrarse, a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre también. Porque si el pueblo no se manifiesta en las urnas y no cuenta y expresa lo que siente, democráticamente, ganan los poderosos de siempre, los que quieren que la sociedad no participe ni diga que está pensando a partir de la representación de modelos y de proyectos de país. A los poderosos les sirve que la gente esté enojada, que no se manifieste, que no se organice y así pueden seguir haciendo de las suyas”, aseguró Mayra.

En este contexto, Ceci Soler, que previamente compartió un desayuno con vecinos y centros de jubilados de la zona, en la Sociedad de Fomento 14 de Agosto, aseveró: “Acá estamos mostrando un poquito cómo estaba la plazoleta, el estado de los juegos, veredas, cordones y la intervención que hicimos después, con esta puesta en valor integral, con luminarias, bancos, cestos, y la suma de una estación saludable, con aparatos de gimnasia para que los puedan disfrutar los adultos, y un sector de juegos para niños, niñas y el resto de la familia”.

Esta plazoleta cuenta con: 20 bancos nuevos de hormigón armado, 2 juegos infantiles restaurados y reubicados, los 10 cestos de basura restaurados, 1 tótem institucional de hormigón armado; 2 tipos de luminarias: 18 columnas de iluminación de dos artefactos led; 5 columnas de iluminación de cuatro artefactos Led; hamaca doble y sube y baja, un trepador y un panel de tatetí; solados con piso de caucho reciclado antigolpes, hormigón peinado, baldosas táctiles premoldeadas, suelo de conchilla y cancha de bochas que cuenta con suelo de arena y también suelo de piedra partida.

Estuvieron presentes los secretarios de Seguridad, Gaspar de Stéfano, y de Servicios Públicos, Sebastián García; los subsecretarios de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; de Derechos Humanos, Hugo Colaone, y de Servicios Públicos, Silvio Sarti; la directora general de Arquitectura y Proyectos, Lucía Cosoy, y el director de Proyectos, Andrés Conde Blanco.