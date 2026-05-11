Fuentes cercanas a este medio señalaron que el Ministerio de Salud Bonaerense inició una auditoría en el Hospital de Quilmes y en la UPA -dependiente de esa institución-, para conocer sobre el funcionamiento del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), indicaron. Días atrás, el Concejo Deliberante de Quilmes aprobó una resolución por la que busca que la Provincia informe sobre el SAMO, herramienta de importancia “para el financiamiento del sistema de salud pública municipal, permitiendo la recuperación de costos a partir de prestaciones realizadas a pacientes con cobertura, y generando recursos que deben ser reinvertidos en el fortalecimiento del sistema sanitario y en el reconocimiento del trabajo del personal de salud”.