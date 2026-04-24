En la tarde del jueves, durante la cuarta Sesión Ordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús aprobó la creación del Consejo Consultivo Honorario en Discapacidad, un espacio destinado a promover la participación, el asesoramiento y el desarrollo de políticas públicas inclusivas en el distrito.

Además, el cuerpo avanzó en la aprobación de la implementación del Programa de Inhumaciones Gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad social, correspondiente al servicio de sepelio gratuito del Cementerio de Lanús, con el objetivo de garantizar el acceso a este derecho en contextos de necesidad.

En materia administrativa, se aprobó la creación del domicilio electrónico en el ámbito del Municipio de Lanús, una herramienta que permitirá modernizar y agilizar las comunicaciones institucionales.

Por otra parte, el Concejo Deliberante expresó su repudio a la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, manifestando su preocupación por el impacto de esta medida en los sectores más vulnerables.

Para concluir la sesión, se brindó un homenaje al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco y otro en conmemoración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, dos momentos que invitan a reflexionar sobre el compromiso, la solidaridad y la dignidad del trabajo, valores que atraviesan la vida de nuestra comunidad y fortalecen el tejido social.

En este sentido, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa sesionando y trabajando en iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y dando respuesta a sus necesidades.