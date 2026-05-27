Obra que beneficia a un millón de personas

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, denunció este miércoles “abandono por parte del Gobierno nacional” hacia la obra pública provincial y municipal y dijo que por eso se debe salir a buscar “financiamiento en el exterior” para el Plan Hídrico, Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

Sobre esta situación, Mayra expuso en el Foro Urbano Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se llevó a cabo en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, con la clara misión de avanzar en gestiones de financiamiento internacional para la concreción del esta obra estratégica para Quilmes y la región.

El proyecto, que requiere una inversión superior a 400 millones de dólares, busca dar respuesta a una problemática histórica de inundaciones que afecta a más de 1 millón de vecinos y vecinas de las ciudades de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda.

“Me fui muy lejos, viajé invitada por la ONU (Organización de Naciones Unidas), a presentar el proyecto de lo que necesita Solano, La Florida y Bernal Oeste que son las obras de los arroyos. Como el gobierno de Javier Milei no financia la obra pública, el Municipio tampoco puede hacer una obra tan grande como la que necesitan los arroyos, tenemos que buscar financiamiento internacional. Por eso tenemos que ir afuera a pedirles a organismos internacionales de crédito que nos financien la obra”, expresó Mayra esta mañana en el marco de una charla con vecinos y vecinas durante una recorrida por una obra de nuevos pavimentos en San Francisco Solano.

La diputada provincial agregó: “Y la verdad que no es fácil que nos lo den. Entonces hay que remarla, presentar y contar que acá viven un montón de personas y que necesitamos las obras. Nosotros no podemos hacerlo. Y de eso me estoy encargando. En algún momento, si Dios y la Virgen nos ayudan, puede llegar a venir ese financiamiento para poder hacerlo. Por ahora, lo que estamos haciendo es presentar el proyecto y pedir el financiamiento”.

Es por eso que frente al abandono de la obra pública por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei, Mayra Mendoza continúa trabajando para gestionar soluciones concretas para los barrios más vulnerables y una mejor calidad de vida para la comunidad.