La diputada provincial Mayra Mendoza y la jefa comunal interina, Eva Mieri recorrieron este miércoles la obra de 21 nuevas cuadras de pavimento, recientemente finalizada con fondos 100% comunales, en los barrios 1º de Mayo y Monteverde en San Francisco Solano donde también entregaron árboles nativos a los vecinos y vecinas.

Ante los presentes, Mayra afirmó: “No saben la tranquilidad que me da contar con compañeras y compañeros como Eva, como Ramiro, y como tantos otros que veo por acá, que forman parte de este grupo humano que somos, trabajadores del Municipio de Quilmes, y que entre todos cuidamos a Quilmes. Por eso es súper importante que se pueda valorar esto que desde el 2019 empezamos y que tiene que continuar por muchos años, que es este proyecto de trabajo”.

Y agregó: “todo eso significa la obra pública. Esto lo estamos haciendo con la Tasa Municipal, con la contribución de los vecinos de Quilmes. Significa poder contribuir para poder seguir haciendo estas cuadritas, aunque sea de a poco, pero ir avanzando porque no tenemos ayuda de nadie. Somos quilmeños para los quilmeños. Esto es un avance, pero sabemos que falta muchísimo más para poder también recuperar el salario de los trabajadores, la jubilación de los jubilados, el derecho a que los jóvenes puedan estudiar, para que podamos recuperar todo esto que desde hace 10 años a esta parte se fue perdiendo”.

Por su parte, Eva señaló: “Los vecinos me dan las gracias. No, gracias a Mayra, que tuvo la voluntad política. La gestión municipal hace lo imposible para poder avanzar en darle dignidad a nuestros barrios. Y ese es el proyecto político al que nos invitó desde el primer día la compañera. Mayra no se fue a ningún lado, sigue estando acá y a cada lugar que va pide por los derechos de los quilmeños”.

El proyecto correspondió a la ampliación de la obra realizada en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, que consistió en 14 cuadras pavimentadas, a las que luego se le sumaron 7 más. El diseño también previó la construcción de sumideros, cañerías de enlace, cámaras de inspección y empalme y readecuación de cámaras de enlace entre los conductos nuevos y los existentes.

Varios vecinos y vecinas recibieron con gran alegría la llegada del asfalto al barrio. Andrea Bobadilla, una de ellas comentó “vivo acá hace 45 años y estuvimos esperando el asfalto desde siempre, y estamos contentos de que el Municipio esté haciendo estos trabajos de pavimento en el barrio”. En tanto, Angela Bruno, otra de las lugareñas, afirmó: “Es algo hermoso que toda la vida yo esperaba que lo hagan y ahora, por suerte, lo hizo la intendenta de acá de Quilmes, Mayra. Es la única que veo que hace pavimento”.

Participaron también de la actividad el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano, subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani y su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain; el concejal Ramón Arce y su par Florencia Hernández.