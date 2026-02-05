Con el fin de seguir fortaleciendo las políticas de prevención del delito en Berazategui, el intendente Carlos Balor mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Durante el encuentro, realizado en el Centro de Operaciones y Monitoreo del 911 en la ciudad de La Plata, las autoridades analizaron diferentes temas vinculados a esta problemática en el distrito; y su abordaje, a través de la implementación de diversas acciones conjuntas y coordinadas entre los Gobiernos provincial y municipal.