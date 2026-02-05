Lanús Gobierno brindará una nueva tanda de turnos presenciales para que las vecinas y los vecinos puedan acceder al servicio de castración itinerante gratuito de mascotas durante el viernes 6 de febrero, desde las 9 y hasta agotar cupos, en el Club Unidos de Villa Argerich (CUVA), ubicado en la calle Liniers N° 522, en Lanús Oeste.

Aquellos lanusenses que deseen reservar un turno para que sus animales de compañía sean intervenidos quirúrgicamente, deberán certificar residencia en el distrito con DNI en mano en el lugar. Las castraciones se concretarán desde el lunes 9 al viernes 13 de febrero y, en todos los casos, serán evaluados previamente para chequear su estado de salud. En ese sentido, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

Los animales deberán cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años, y en gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y post parto: dos meses después de la parición.