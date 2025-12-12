El Concejo Deliberante de Berazategui brindó un sentido homenaje a Juan José Mussi (1941-2025).

Durante el emotivo encuentro, ediles de los diferentes espacios, representantes de instituciones e históricos referentes del Peronismo local se pronunciaron en su memoria y, a la vez, expresaron su respaldo unánime al intendente Carlos Balor.

En el transcurso del homenaje, los concejales y concejalas recordaron a Mussi con palabras cargadas de emoción y fundamentalmente vinculadas a su vida política, su militancia peronista, su amor por Berazategui, su incesante lucha por nuestras Islas Malvinas y su extensa trayectoria política por la justicia social y en defensa de los más humildes. El acto culminó con la interpretación en vivo de la canción Las Golondrinas, a cargo de la joven artista berazateguense Sofía Matto, egresada de la Escuela Municipal de Música.

Margarita Mateo, militante histórica del peronismo local y primera presidenta mujer del Concejo Deliberante de Berazategui, expresó: "Hoy homenajeamos a un gran peronista, como fue Juan José Mussi, quien hizo crecer al peronismo y también a Berazategui, a través de su obra. Fue un acto muy emotivo, con la participación de varios de los que comenzamos en su primera Intendencia. Todos unidos debemos seguir su legado, acompañando al intendente Carlos Balor, para que nuestro distrito continúe creciendo".

Asimismo, Miguel Ángel Roldán, exfuncionario municipal que acompañó a Mussi desde su primera gestión, afirmó: "Fui compañero suyo desde el inicio de este proyecto político, que empezamos en 1982 y continuamos en el proceso democrático. En este homenaje vimos unanimidad en resaltar su importancia y grandeza. Él ha dejado todo preparado para que sigamos progresando y Berazategui siga siendo el orgullo de la provincia de Buenos Aires. Todos los vecinos tenemos que ayudar, para que nuestro dolor se transforme en energía y podamos seguir con su legado".