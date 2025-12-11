El 13 de diciembre de 19 a 01 horas se celebra la 7ma Edición de La Noche de la Cultura Popular bajo la consigna “Cristina Libre”. Un evento que reúne a más de 60 espacios culturales autogestivos y más de 1000 artistas en escena. Con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en instituciones barriales y plazas de los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Ensenada, Fcio. Varela, Berazategui, San Vicente, Pte. Perón, Ezeiza y Sur de CABA.

La propuesta es sencilla: designar una noche del año donde todas las instituciones no formales vinculadas al arte y la cultura de las ciudades, colectivos culturales, artistas y trabajadores de la cultura se organizan para presentar de manera coordinada propuestas artísticas de todo tipo y para todas las edades. Este año, La Noche de la Cultura Popular se llevará a cabo en más de 60 espacios y plazas de forma simultánea.

La iniciativa busca promover la participación de los vecinos de cada ciudad, la articulación entre las instituciones, el arte, la cultura y los barrios, poniendo en valor las producciones culturales, las identidades locales y el patrimonio cultural material e inmaterial. A su vez, se pretende poner en valor y visibilizar el trabajo de las instituciones culturales no formales de la región, nutrir los lazos entre militantes y trabajadores de la cultura, afianzar las construcciones locales, construir organización y redes que permitan la articulación de todo el sector.

A su vez, un objetivo que atraviesa todo lo anterior es propiciar de cara a la sociedad la discusión del país en el que deseamos vivir, desde una mirada política integral, donde la disputa por el sentido común y la batalla cultural se da en cada ámbito de participación donde el pueblo se organiza en función de representar a nuestro pueblo. Nuestras instituciones desempeñan un rol significativo en la discusión del país que soñamos, por eso cada noche está atravesada por una consigna que se constituye como mensaje y acción política. Este año, ese eje que atravesará la Noche será “CRISTINA LIBRE”.

La propuesta general parte del Colectivo “Somos Cultura Popular” y se organiza y articula con diversos colectivos e instituciones culturales. Toda la información vinculada a La Noche de la Cultura Popular se puede encontrar en la página oficial https://linktr.ee/somosculturapopular, donde podrán acceder a un mapeo de espacios georreferenciado, la grilla de espacios participantes y las propuestas artísticas en cada uno de los lugares donde se celebrará el evento. En redes sociales, se puede seguir el desarrollo de La Noche a través del Instagram @lanochedelacultura