La jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, entregó los diplomas a los 976 egresados y egresadas de los 30 jardines maternales municipales.

Magdalena Sierra agradeció a las familias por elegir el sistema educativo municipal para la primera educación de sus hijos e hijas, así como también el trabajo de maestros, auxiliares y directivos. “Estos jardines fueron un largo proceso, al comienzo de la gestión eran guarderías en casas particulares que dependían de Desarrollo Social, pero desde 2016 que nos propusimos construir estos Jardines Maternales en cada barrio, pasamos de tener 14 jardines maternales a tener 30”, detalló la jefa de Gabinete.

Los jardines maternales municipales se distribuyen a lo largo de la ciudad y se enfocan en el cuidado y la educación de niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años. El municipio cuenta con instituciones de jornada simple y completa. Además, Magdalena Sierra resaltó la importancia de la formación docente y de la educación en la primera infancia para el desarrollo de los niños y niñas.

“A nosotros nos parece importante que ustedes tengan un lugar seguro donde dejar a hijos e hijas para ir a trabajar o estudiar, el Estado debe acompañar las tareas de cuidado”, continuó la jefa de Gabinete. El municipio planifica equiparar la cantidad de jardines maternales con jardines de infantes de la ciudad para 2027.