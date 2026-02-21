En Avellaneda amplían el Parque del Río, y habrá mucho más espacio público accesible. Las obras de la Municipalidad avanzan a paso firme. y el propio intendente Jorge Ferraresi anunció que "estamos recuperando la ribera del río como espacio público accesible realizando la apertura de una nueva calle que recorre todo el parque. Además, contará con una laguna artificial de 4.800 m², un patio de juegos temáticos de 1.030 m², una segunda playa y nuevos sanitarios".

Pero estp no es todo, también se desarrollarán viñedos, bodega, zona gastronómica con restaurante gourmet, parador/café y sector de foodtrucks. Se construirá un nuevo estacionamiento y se duplicará la capacidad del actual.

"Con una estrategia integral que articula el desarrollo ambiental, cultural, productivo, turístico y social garantizamos el derecho al disfrute con obras e inversión"·, agregó el Jefe Comunal.