A menudo, cuando ocurre el cambio de estación, no solo cambiamos nuestra rutina sino que también revisamos el guardarropa y nos aseguramos de tener las mejores prendas para lucir. Pero hay algo que muchos pasamos por alto y es revisar el protagonista que sufre de forma directa las agresiones externas: nuestro cabello.

Ya sea por la exposición extrema al sol, el cloro y el salitre del verano, la estructura capilar y el cuero cabelludo terminan acumulando un daño que no se soluciona con un simple lavado en casa. En Krauter te contamos qué problemas trae el cambio de clima y cómo tratarlo.

El enemigo invisible: la saturación del folículo

Durante los cambios de temporada, el cuero cabelludo suele presentar una acumulación de residuos, células muertas y agentes externos que "asfixian" el folículo. Esto no solo apaga el brillo natural, sino que debilita el crecimiento y puede acelerar una caída que antes no estaba ahí. No se trata solo de puntas abiertas; se trata de una falta de oxigenación en la raíz que los productos comerciales no logran revertir.

¿Qué es el "reseteo" capilar de Krauter?

A diferencia de un baño de crema cosmético o un shampoo comercial, el enfoque de Krauter es brindar un tratamiento profesional y profundo. Con más de 25 años de trayectoria y aplicación de tecnología avanzada, el objetivo es realizar un mantenimiento que limpie, equilibre y reactive la microcirculación de la zona.

Krauter analiza de forma detallada el estado de tu cuero cabelludo y tu pelo de forma que el tratamiento se adapte a tus necesidades. Se aplican fórmulas diseñadas para promover un crecimiento fuerte, sano y lleno de vitalidad.

No esperes a ver el daño para actuar

La garantía para que el cabello crezca fuerte frente a los desafíos climáticos que vienen es el diagnóstico profesional. En Krauter, el proceso comienza con un análisis exhaustivo para entender cómo afectó la temporada a tu caso particular. No creemos en soluciones mágicas, sino en planes personalizados

Si sentís el cabello pesado, opaco o notás que perdió su fuerza habitual tras el cambio de clima, es la señal de que necesitás un reseteo profesional.

No dejes su salud al azar. Krauter te espera para poder darte un diagnóstico preciso y un plan a medida. ¡Agendá tu consulta hoy mismo!

