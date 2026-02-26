La conducción provincial de ATE Buenos Aires estuvo presente en FATE para rodear de solidaridad y acompañamiento la lucha de los trabajadores de FATE que sufrieron más de 900 despidos y el cierre de la fábrica. Tal cual se resolvió en la reunión de Consejo Directivo Provincial, el secretario general del sindicato, Claudio Arévalo estuvo presente en la actividad que se llevó adelante en la fábrica de San Fernando. Estuvo acompañado por Gustavo Mastroiani, secretario general de la seccional San Fernando y María Ochoa, secretaria general de ATE Escobar.