“Es importante este tipo de programas que estamos implementando con ustedes, los comerciantes. A partir de la utilización de la tarjeta Somos Quilmes, las familias pueden tener un descuento y de alguna manera, ayudar a los bolsillos de las y los quilmeños. Que el Municipio pueda acompañarlos en este inicio del ciclo lectivo y que sea una ayuda recíproca, para que los comerciantes también se beneficien, y así generar un poco más de consumo para los negocios de cercanía”, sostuvo Eva, acompañada por el subsecretario de Desarrollo Económico local, Federico D’Angelo.

Y enfatizó: “Queremos que cada chico y cada chica empiece las clases con todo lo que necesita, y que ninguna familia tenga que elegir entre estudiar y llegar a fin de mes. En momentos difíciles, más que nunca, somos un Estado presente, cercano y comprometido con su comunidad como nos pide Mayra Mendoza”.

En este sentido, el director general de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez, expresó: “Todos los beneficiarios de la tarjeta Somos Quilmes, ya sea física o digital, pueden en acceder en diferentes puntos de venta y librerías del distrito, a una serie de descuentos que ofrecen muy amablemente y con mucha disposición y disponibilidad los comerciantes de la ciudad. En un contexto socioeconómico muy difícil por las medidas del gobierno nacional, de políticas públicas que no vienen beneficiando para nada al pueblo, ponemos todas los las herramientas que tenemos a disposición desde el Municipio y que venimos desarrollando junto a diferentes comerciantes y emprendedores de la ciudad, con el objetivo de aminorar esa baja del consumo a nivel nacional que repercute en todos los sectores”.

Por su parte, la encargada de la librería El Sello, Ileana González, que ofrece el 10% de descuento, dijo: “Lo estamos trabajando con el Municipio, aprovechando la vuelta al cole. Queremos que sea más fácil para todos, para los papás que tienen que empezar a comprar las listas de cosas. Presentando la tarjeta Somos Quilmes tienen un descuento y pueden aprovechar todas las promos”.

Los comercios adheridos son: