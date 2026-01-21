ANMAT informa que, mediante la Disposición N° 68/2026, se prohíbe la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires de la firma DENTAL Y MEDIQUIL S.A., con domicilio en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, hasta que obtenga la habilitación correspondiente para realizar tránsito interjurisdiccional.

La medida fue tomada luego de detectar la comercialización de medicamentos fuera de su jurisdicción sin que la firma contara con habilitación exigida por la normativa vigente. Conforme lo establecido en la Disposición N° 7038/15, esta Administración Nacional decidió prohibir la comercialización de sus productos por fuera de la provincia de Buenos Aires e instruir los correspondientes sumarios sanitarios tanto a la empresa como a su Director Técnico.