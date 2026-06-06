El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota será despedido este domingo desde las 11 en Villa Domínico. Fuentes oficiales ya montan el operativo.

Carlos Alberto “Indio” Solari será despedido este domingo 7 de junio en el Polideportivo “José María Gatica” de Avellaneda.

El velatorio público comenzará a las 11 horas en la sede deportiva ubicada en Bartolomé Mitre 5000, Villa Domínico. El lugar fue elegido para que los seguidores del Indio Solari puedan darle el último adiós.

Desde la mañana de este sábado comenzó el operativo de seguridad y logística en el predio del sur del conurbano, ubicado sobre una de las principales vías de acceso desde Quilmes y el resto de la zona sur.

Hasta el momento no se detallaron los accesos habilitados, el sistema de filas ni si habrá transmisión oficial de la ceremonia. Se espera una concurrencia masiva de fans de todo el país.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informóp que el operativo de seguridad dispuesto para el velatorio del Indio” este domingo 7 contará con la participación de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias en el lugar.

El velatorio del músico, vocalista, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota será en el Polideportivo José María Gatica ubicado en Av. Bartolomé Mitre 5000 de Avellaneda.

Se informa que el ingreso peatonal se podrá realizar por el corredor habilitado. Se podrá acceder desde Av. Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin para ingresar al Polideportivo.

Para asistencia médica habrá postas sanitarias en la intersección de las calles Av. Bartolomé Mitre y Darwin; Av. Bartolomé Mitre y Armenia; Av. Bartolomé Mitre y Sadi Carnot.

Se recomienda a los concurrentes respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, concurrir con tiempo para un ingreso fluido.