Lanús Gobierno llevará adelante una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! desde el lunes 1 y hasta el viernes 5 de diciembre, de 10 a 13 y el sábado 6 de 10 a 17, en diferentes lugares al aire libre del distrito para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan dejar sus residuos reciclables.

El lunes 1 la jornada se desarrollará en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada) y Alajarín (Cnel. Rauch N° 3520, Remedios de Escalada). Mientras que el martes 2 se hará en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida Gral. Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

El miércoles 3 se realizará en el barrio Obrero (Chaco y Cnel. Murguiondo, Valentín Alsina) y en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Gerli). En tanto que el jueves 4 se encontrará en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli).

El viernes 5 estará presente en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1953, Lanús Oeste) y Capitán de Los Andes (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863, Lanús Oeste). Finalmente, el sábado 6 se llevará a cabo en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada).

En cada uno de los mencionados sitios se recibirán residuos limpios y secos compuestos por vidrio entero, cartón, papel, metal y plástico. También, se recibirán desechos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs). A su vez, quienes lo pidan podrán obtener semillas de temporada.

Cabe destacar que todas las actividades quedarán suspendidas en caso de lluvia.