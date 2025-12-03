Los sindicatos estatales organizados en la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores y la CGT se movilizaron esta mañana hacia la Legislatura provincial para reclamar que junto con la aprobación del presupuesto 2026 y la ley fiscal impositiva se sancione la ley de financiamiento.

A través de un comunicado advirtieron que “sin esos instrumentos básicos de gestión se pone en serio riesgo el normal funcionamiento del Estado provincial en sus áreas más sensibles: salud, educación, seguridad y obra pública. Asimismo, muchos municipios podrían verse impedidos de afrontar con regularidad el pago de salarios y del aguinaldo. Resulta indispensable contar con fuentes de financiamiento que permitan recuperar el poder adquisitivo del salario del conjunto de los y las trabajadoras, en los ámbitos paritarios, tanto municipales como provinciales”.

“Por los recursos que le corresponden a nuestra provincia, y por las leyes indispensables para garantizar la gobernabilidad en tiempos donde la derecha busca obstaculizar la gestión del gobernador Axel Kicillof, nos pronunciamos firmemente a favor de la aprobación de estas herramientas legislativas que aseguren el funcionamiento del Estado”, reafirma el texto.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, señaló que “le pedimos a la Legislatura que le den las herramientas al gobernador de la provincia para que pueda gestionar para las mayorías populares. El ajuste que estamos recibiendo del gobierno nacional y el robo que nos hizo de 13 billones de pesos, que eran utilizados para salud, educación y políticas públicas. ya no lo tenemos los bonaerenses”.

“Por eso necesitamos que los diputados y diputadas, los senadores y senadoras, les den las herramientas al gobernador para poder gestionar para el pueblo, para mejorar los salarios de los trabajadores estatales, la estabilidad laboral, y todo lo que significa tener un presupuesto acorde para que el gobernador pueda gestionar. Hoy, lamentablemente, debido a las políticas del gobierno nacional venimos perdiendo poder adquisitivo en nuestro salario”, cuestionó.

La provincia de Buenos Aires concentra más del 40% de la población del país y desde hace décadas padece una coparticipación federal injusta y arbitraria, situación que se agrava por la negativa del gobierno nacional de transferir los fondos indispensables de los bonaerenses.