El próximo jueves 18 de diciembre a las 20:30, el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau será el escenario de una velada única donde el tango se abrirá camino entre música, poesía y emoción compartida.

Sobre el escenario, Guillermo Conigliaro estará acompañado por un grupo de músicos extraordinarios que son parte esencial de su recorrido:

Pablo Suárez, maestro de la guitarra, con quien interpretará tres temas en un formato íntimo y personal;

Sebastián Agüero, dueño de un bandoneón que late y respira;

y Maximiliano Agüero, guitarrista y cantor, sostén rítmico y alma del trío que acompaña al intérprete desde hace tantos años.

La noche también tendrá momentos de pura belleza visual: una bailarina clásica desplegará una coreografía especialmente creada sobre una obra de Astor Piazzolla, sumando movimiento y sensibilidad al universo musical.

Y como si fuera poco, se presentará a un personaje muy especial, cuya magia en el chelo transportará al público a un mundo de fantasía, abriendo nuevas texturas sonoras dentro del mismo abrazo tanguero.

Habrá tangos, recitados, invitados y esa energía irrepetible que solo se enciende cuando el público y la música se encuentran.

Una propuesta imperdible para cerrar el año artístico, con el tango como faro y el corazón abierto al encuentro.