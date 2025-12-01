Carlos Balor, el nuevo intendente de Berazategui, rompió el silencio y escribió una emotiva y sensible carta en las redes sociales, donde en no demasiadas líneas habló de su relación con Juan José Mussi, del significado popular que tuvo para el distrito el ex Jefe Comunal, y de lo que se viene de acá en adelante de acuerdo a "su legado".

"Vecinos y vecinas, soy Carlos Balor. Hoy quiero hablarles no solo como el funcionario que asumió la Intendencia de Berazategui, tal como establece la Ley Orgánica de los Municipios, sino también como alguien que perdió a una de las personas más importantes de su vida pública y personal.

El Dr. Juan José Mussi no fue solo mi Intendente. Fue mi maestro, mi guía y, en muchos momentos, mi sostén. Durante casi 40 años tuve el privilegio de trabajar a su lado, de aprender de su enorme sensibilidad y de ese amor inquebrantable que sentía por Berazategui. Me enseñó a mirar la gestión con los ojos del pueblo; a entender que cada obra, cada acción, cada decisión debía mejorar la vida de un vecino o vecina. Que no hay cosas pequeñas o grandes, que todas son importantes.

Su partida nos deja un dolor inmenso. A mí, me deja un vacío que solo puedo intentar llenar honrando lo que me enseñó. Por eso asumo esta responsabilidad con el corazón en la mano, pero también con la certeza de que su legado es una brújula que nos va a seguir guiando.

Quiero que sepan que esta gestión va a continuar su camino, respetando su forma de hacer, su estilo cercano, su humanidad y esa fortaleza que lo caracterizó hasta el último día. Cada decisión que tomemos llevará algo de él, porque todo lo que somos como gestión es fruto de su trabajo, su ejemplo y su visión.

Sus redes sociales permanecerán abiertas como un lugar de memoria y afecto, un espacio donde podamos seguir encontrándonos con él, con sus palabras, con su historia y con todo lo que significó para nuestra comunidad.

Somos la Gestión Mussi.

Pero también somos el equipo que lo quiso, que lo acompañó y que hoy siente que perdió mucho más que un Intendente.

En el corazón siempre.

En Berazategui siempre.

Mussi siempre.

