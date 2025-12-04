Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, el Parque de la Estación Ferroviaria de Ranelagh (Av. Sabin e/ 362 y 363) será nuevamente escenario del Festival Nacional de Cortometrajes "Cine Bajo la Luna”. A partir de las 18.30, vecinos y vecinas podrán disfrutar de su 6ta edición en dos jornadas de proyecciones al aire libre, con acceso libre y gratuito.

Organizado por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, este clásico encuentro cultural presentará más de 20 cortometrajes de distintos géneros, realizados por productores audiovisuales locales y de todo el país.

Además, el Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación abrirá sus puertas para que las infancias disfruten sus propuestas. También estará el Móvil de Cultura Colectiva y la Feria Regalá Cultura; habrá música en vivo y una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia.

Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán sumarse y votar su corto favorito. Se premiará al mejor cortometraje berazateguense y general; y también se realizarán menciones especiales.

Para conocer más eventos de la agenda cultural de la Municipalidad de Berazategui, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.